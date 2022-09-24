Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на решение Финляндии ограничить въезд в страну для российских граждан, назвав подобные меры проявлением радикальной истерии.

«Финляндия поддалась самому радикальному варианту истерии. Прискорбно. Лучше ей от этого точно не будет», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, президент Саули Ниистё и комитет Совмина финского правительства приняли решение об ограничение на въезд для россиян. Как было сказано в заявлении главы государства, решение о значительном ограничении въезда и выдачи виз принято «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии».

Отмечалось, что в скором времени Финляндия намерена ограничить транзит российских граждан с шенгенскими визами, которые выданы и другими странами. Также сообщалось об отмене льгот при получении виз для россиян, которые владеют недвижимостью в Финляндии. Предполагается, что визы будут выдаваться только тем, кто въезжают в страну по семейным обстоятельствам, для учебы или работы.