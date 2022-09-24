Французы раскритиковали Зеленского за требования оружия у Израиля Фото: REUTERS

Французские пользователи Twitter раскритиковали украинского президента Владимира Зеленского за его претензии к Израилю за отсутствие поставок оружия.

В пятницу, 23 сентября, украинский президент заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия со стороны Израиля. По его словам, он понимает всю сложную обстановку в самом Израиле, однако все равно призвал поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО).

Видео с заявлением украинского президента опубликовал французский телеканал LCP. Пользователи Twitter-аккаунта телеканала обвинили Зеленского в наглости, а его тон назвали неприемлемым.

«Да он просто сумасшедший, если раскидывается такими заявлениями», - заявил один из комментаторов.

«Он зашел слишком далеко. Он хочет, чтобы весь мир пылал», - добавил другой.

Еще один комментатор предположил, что Израиля «есть свои проблемы в области безопасности, и ему необходимо собственное оружие». «Украина теперь собирает все оружие, что есть в мире?», - спросил он.

«Зеленский обвиняет Израиль в том, что тот не прислал ему оружие, как будто это обязанность каждой страны», - написал другой пользователь.

Еще один пользователь отметил, что Зеленский «постоянно говорит об оружии», предложив «для разнообразия» заговорить о переговорах.