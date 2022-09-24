Жители Эстонии скупают электрогенераторы после слов премьера республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Эстонии начали скупать электрогенераторы после слов премьер-министра республики Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

В минувший четверг, 22 сентября, глава эстонского правительства призвала всех жителей республики готовиться к проблемам с электроснабжением, указав на возможность отключения электроэнергии. «К возможным отключениям электроэнергии разумно быть готовыми всем - и госучреждениям, и компаниям, и каждому человеку», - заявила она тогда.

Менеджер в магазинах крупной торговой сети Bauhof Свенн Милли назвал премьера Эстонии отличным продавцом, отметив, что всего лишь за день удалось сбыть свыше 100 электрогенераторов, что выше показателей за последние четыре месяца. «Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию», - заявил он.

Издание сообщает, что граждане Эстонии стали чаще приобретать сухие продукты питания и корма для животных, фонарики и батарейки, а также предметы личной гигиены.

«Сегодня мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10% увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены», - сказал исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.