В Турции рассказали, как западные страны отреагируют на референдумы в Донбассе Фото: REUTERS

Со временем западные страны изменят свое отношение к результатам референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России. Такое мнение высказал журналист Юджель Оздемир в статье для издания Evrensel.

Комментируя реакцию западных стран на референдумы в Донбассе, турецкий журналист допустил признание Донбасса, Херсонской и Запорожской части России.

«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым –часть России», - сказано в статье.

По его словам, «в условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды», могут «возникнуть переговоры», а также «прекращение огня».

Автор статьи также считает, что больше всего стремиться к мирному урегулированию ситуации, а также признанию результатов референдумов будут страны, которые серьезно страдают от конфронтации с Москвой. Среди таких стран он выделил ФРГ, отметив, что немецкая экономика тесно связана с российской.

«Со временем, судя по всему, стороны могут сесть за стол переговоров. Тогда будет поставлен вопрос о фактическом отказе Украины от этих регионов», - добавил он.