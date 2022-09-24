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В мире24 сентября 2022 6:26

Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз зерновых

МИД республики предложит ввести аналогичные меры на таможенной территории ЕАЭС
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз зерновых

Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз зерновых

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии ввели запрет вывоз зерновых еще на полгода. Об этом сказано из постановления Совета министров, которое опубликовано на национальном правовом портале.

Решение вступает в силу со дня опубликования – с субботы, 24 сентября. Всего в перечне запрещенных к вывозу из республик товаров названо 19 наименований, среди которых пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, просо, а также гречиха, овес и прочие злаки.

Запрет не распространяется на зерно, которое вывозят для оказания гуманитарной помощи, а также в виде припасов. Кроме того, мера не действует на товары, следующее транзитом через территорию Белоруссии.

В постановлении говорится, что теперь Министерство иностранных дел Белоруссии должно внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении такой же меры на таможенной территории ЕАЭС.

Белоруссия еще в августе 2021 года ввела запрет на экспорт основных видов зерна, а в марте 2022 года данное решение было продлено на полгода.