Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз зерновых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белоруссии ввели запрет вывоз зерновых еще на полгода. Об этом сказано из постановления Совета министров, которое опубликовано на национальном правовом портале.

Решение вступает в силу со дня опубликования – с субботы, 24 сентября. Всего в перечне запрещенных к вывозу из республик товаров названо 19 наименований, среди которых пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, просо, а также гречиха, овес и прочие злаки.

Запрет не распространяется на зерно, которое вывозят для оказания гуманитарной помощи, а также в виде припасов. Кроме того, мера не действует на товары, следующее транзитом через территорию Белоруссии.

В постановлении говорится, что теперь Министерство иностранных дел Белоруссии должно внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении такой же меры на таможенной территории ЕАЭС.

Белоруссия еще в августе 2021 года ввела запрет на экспорт основных видов зерна, а в марте 2022 года данное решение было продлено на полгода.