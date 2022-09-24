Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что часть стран Европы не сможет пережить зиму без российского газа Фото: REUTERS

Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы 2022 года благодаря поставкам из России, но ряду других государств Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости руководитель венгерского МИД Петер Сиярто.

"Не могу говорить за другие государства, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. В настоящее время мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без поставок газа из РФ. Но мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом", - отметил Сиярто, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее болгарские эксперты предрекли Софии хаос и нищету без российского газа. Стране не будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, считает Куюмдживе, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее стало известно, что Евросоюз начал подготовку к зиме без российского газа. Замглавы Еврокомиссии отметил важность перехода на альтернативную энергетику.