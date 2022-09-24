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Политика24 сентября 2022 7:18

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что часть стран Европы не сможет пережить зиму без российского газа

При этом у Венгрии достаточно газа благодаря поставкам из РФ, отметил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что часть стран Европы не сможет пережить зиму без российского газа

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что часть стран Европы не сможет пережить зиму без российского газа

Фото: REUTERS

Венгрия располагает достаточными запасами газа в своих хранилищах в преддверии зимы 2022 года благодаря поставкам из России, но ряду других государств Европы пережить зиму без российского топлива будет невозможно, заявил в интервью РИА Новости руководитель венгерского МИД Петер Сиярто.

"Не могу говорить за другие государства, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. В настоящее время мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без поставок газа из РФ. Но мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом", - отметил Сиярто, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее болгарские эксперты предрекли Софии хаос и нищету без российского газа. Стране не будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, считает Куюмдживе, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее стало известно, что Евросоюз начал подготовку к зиме без российского газа. Замглавы Еврокомиссии отметил важность перехода на альтернативную энергетику.