Филиппины готовы заключить с Россией соглашения о поставках топлива и удобрений

Фердинанд Маркос-младший Фото: REUTERS

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил о готовности страны закупать российские топливо и удобрения, уточнив, что на данный момент ведутся переговоры по данному вопросу.

«Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», - приодит Bloomberg слова филиппинского лидера, который уточнил, что на фоне антироссийских санкционных ограничений политическая сторона вопроса остается «немного щекотливой», но национальные интересы страны, по его словам, остаются на первом месте.

Маркос-младший отмтеил, что Филиппины уже близки к заключению соглашений с Москвой, а также другими странами. По его словам, все это поможет диверсифицировать поставки сельскохозяйственной продукции, а также поддерживать цены на низком уровне.

«Нельзя допустить, чтобы они (цены) выросли так, что люди просто больше не смогут покупать себе еду, не смогут оплачивать счета за электричество или воду», - отметил филиппинский лидер.

Глава государства также отмтеил, что Центробанк Филиппин был вынужден резко повысить ставку из-за «очень, очень агрессивных» действий Федеральной резервной системы, уточнив, что инфляция в стране отражает курс доллара США.