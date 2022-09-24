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Политика24 сентября 2022 7:50

Власти Запорожской области заявили об уничтожении проникших на территорию региона украинских диверсантов

Рогов заявил о вознаграждении за передачу достоверных данных о диверсионно-разведывательных группах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Запорожской области заявили об уничтожении проникших на территорию региона украинских диверсантов

Власти Запорожской области заявили об уничтожении проникших на территорию региона украинских диверсантов

Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией» член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в минувшую пятницу, 23 сентября, на территорию региона со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, которая была нейтрализована.

«Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, точнее, они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы», - заявил член ВГА Запорожской области в эфире программы «Соловьев.Live», отметив, что об этом могут сообщить и силовые структуры региона.

Рогов также заявил, что в регионе за передачу достоверных данных о диверсионно-разведывательных группах на территории Запорожской области полагается денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.