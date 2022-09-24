Немцы назвали главу МИД Германии "ребенком" за отказ от встречи с Лавровым

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают срыв переговоров глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Так, один из комментаторов назвал руководителя МИД ФРГ “ребенком” на высоком посту.

"Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так похоже на нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится сложно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу прекрасно", - отметил один из комментаторов.

“Бербок - это ребенок на должности министра иностранных дел. Этот пост должен занимать компетентный дипломат", - выразил свое мнение другой читатель.

"Вот что получается с переговорами, когда Анналена занимается внешней политикой Германии. Ей необходимо подумать о своей стране во время кризиса", - подытожили читатели.

Напомним, ранее Главы МИД Германии и Франции запросили встречу с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. Однако, получив от российской стороны предложения по времени встреч, делегации ЕС пропали с радаров.

Также ранее немцы дали совет главе МИД Бербок по членству Украины в Евросоюзе.