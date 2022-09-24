Родион Мирошник, фото: Максим Григорьев, ТАСС

Вооруженные силы Украины выпустила 24 ракеты HIMARS по ЛНР в первый день голосования на референдуме, сообщил журналистам сегодня, 24 сентября, глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он также рассказал, что результат голосования в ЛНР оценивается как хороший, подавляющее большинство граждан имеет возможность принять участие не только на территории ЛНР, но и за ее пределами.

"Единственное, что можно расценивать как давление, - это стремление Украины сорвать проведение референдума. За прошедший день по Луганской Народной Республике были выпущены 24 ракеты HIMARS", - уточнил он в Общественной палате.

Также сегодня в ЦИК ДНР рассказали, что обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в республике не повлияли. При этом были случаи, когда комиссиям нужно было спускаться в укрытия.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.