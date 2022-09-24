Глава МИД Венгрии заявил, что антироссийские санкции «крайне вредны» для Европы Фото: REUTERS

Санкционные ограничения в отношении России наносят колоссальный вред самой Европе, где растет инфляция, а также цены на продукты и топливо. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если санкции более болезненны для вас самих, чем для их объекта, то они бесполезны», - заявил он в интервью РИА Новости.

Сийярто предложил уйти от политики и идеологии, а просто посмотреть на данный вопрос «профессионально, с точки зрения физики и математики». По его словам, в таком случае становится очевидным, что данные санкции «крайне вредны для Европы».

«Не подлежит сомнению, что они крайне вредны для Европы, потому что цены в Европе стремительно растут, когда речь идет о товарах, продовольствии, коммунальных услугах, газе, зашкаливает инфляция … Так что это вредно, очень вредно», - заявил он.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете санкций в отношении России, подчеркнув, что эти ограничения только обострят энергетический кризис в Европе.