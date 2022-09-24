В США назвали главную проблему украинской армии с западными танками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У западных стран все меньше запасов танков Т-72, поэтому Запад передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины М-55, созданные на основе советских Т-55. О проблемах с поставляемой Киеву военной техникой написал американский журнал Military Watch Magazine, который отмечает отсутствие боеприпасов к альтернативным машинам.

Как говорится в статье издания, в скором времени Словения предоставит Украине танки М-55, созданные на базе советских Т-55, однако имеющих стандартную для Североатлантического альянса пушку калибра 105 мм. Как напоминает издание, танки М-55 оснащены 105-миллиметровой пушкой, под которую у украинской армии практически нет снарядов.

«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», - отмечается в статье.