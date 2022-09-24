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Политика24 сентября 2022 8:21

NYT: Госдеп США призвал американских спортсменов немедленно покинуть Россию

Посольство страны имеет ограниченные возможности помочь им в РФ, отметили в американском ведомстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
NYT: Госдеп США призвал американских спортсменов немедленно покинуть Россию

NYT: Госдеп США призвал американских спортсменов немедленно покинуть Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный департамент США призвал находящихся в РФ спортсменов как можно быстрее покинуть страну.

“Американцам следует немедленно покинуть Россию. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там”, - передает заявление источника издание The New York Times.

Также указывается, что в Соединенных Штатах опасаются преследований своих граждан со стороны российских чиновников.

18 февраля в аэропорту Шереметьево задержали американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В ее багаже нашли вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Напомним, ранее Госдеп вновь призвал американцев уехать из России и Украины. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс обратился с соответствующей рекомендацией к американцам.