В России на 24 сентября 2022 года выявлено 51 269 случаев заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 51 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 24 сентября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 111 летальных исходов, что стало максимумом с 12 мая 2022 года, а выписано в связи с выздоровлением 58 412 человек, что на 1,4% больше по сравнению с минувшей пятницей, 23 сентября. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 3 528 человек, что на 9,9% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 24 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 20 746 163. Жертвами COVID-19 стало 386 662 человека, а из больниц выписано 19 710 599 пациентов.