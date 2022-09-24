Депутат Госдумы Олег Колесников попросил отправить его в зону спецоперации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Олег Колесников подал заявление о направлении в зону специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в пресс-службе партии.

Сам парламентарий заявил, что считает своим долгом уйти именно сейчас. «Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», - приводит пресс-служба слова депутата.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о получении аналогичных просьб от четырех депутатов, среди которых Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, а также Сергей Сокол. Также сообщается о намерении отправиться в зону проведения спецоперации многих региональных и муниципальных депутатов-единороссов.

Напомним, Милонов уже находится в Донбассе, а накануне он рассказал Радио «Комсомольска правда» о своем приезде в город Горловка.