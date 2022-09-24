Видео уничтожения штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ показало Минобороны России

Минобороны России опубликовало сегодня, 24 сентября, видео с боевыми вылетами российских штурмовиков Су-25.

В ролике показано, как пары штурмовиков готовятся к вылету, загружаются 122-мм неуправляемыми ракетами, направляются к цели и с кабрирования наносят удары по ВСУ. Далее самолеты выполняют крутые маневры ухода с целью исключить удары по ним противника из переносных зенитных ракетных комплексов.

Как добавили в ведомстве, экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.