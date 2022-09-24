Newsweek: Байден ведет себя как персонаж Шалтая-Болтая из "Алисы в Зазеркалье"

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западная демократия берет вдохновение из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье", считает обозреватель Педро Гонсалес, написавший об этом для издания Newsweek.

"Запад продвигает свои интересы и навязывает другим сгосударствам экономическую политику, которую он считает целесообразной. Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье": "Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше", - отмечается в статье.

Как отмечает автор, власть определяет значение слов, а определение смысла - это уже диктат сильного над слабым. Гонсалес полагает, что слова Шалтая-Болтая являются ключом к пониманию речи президента США Джо Байдена в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, и особенно той ее части, где он говорил о демократии.

Ранее Байдена сравнили с клоуном после его поездки в Саудовскую Аравию.

Также ранее внешнюю политику американского лидера сравнили с поведением алкоголика.