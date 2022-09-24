Стоимость отопления в Австрии в среднем вырастет на 50% Фото: wikimedia.org

Стоимость отопления в Австрии вырастет в среднем на 50% уже в текущем году. Об этом пишет газета Kleine Zeitung.

Как передает издание, стоимость центрального отопления в Вене удвоится с осени 2022 года. Отмечается, что уже в этом году цена за услугу возрастет для 100 тысяч домохозяйств в федеральной земле Штирия. Согласно прогнозам, изменение в цене составит до 65%.

Представитель основного поставщика энергии в федеральной земле Каринтия, компании Kelag Energie & Wärme сообщил, что потребители увидят в платежных документах цену на 20-40% выше, чем годом ранее.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что республика «переживет зиму» на фоне энергетического кризиса в Европейском союзе, однако «топить, возможно, придется меньше».

Напомним, накануне аналитик Energy Aspects Амриту Сен заявила, что энергетический кризис в Европе может затронет «не одну зиму», и не закончиться до конца следующего года в связи с тем, что этот регион борется с устойчивым спросом, а также сокращением предложения.