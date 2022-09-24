Один человек погиб при обвале на шахте "Каула" в Мурманской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На шахте «Каула» в Мурманской области в субботу, 24 сентября, произошел обвал, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника», - заявили в Кольской горно-металлургической компании (ГКМК).

На данный момент в шахту направлено десять горноспасателей с техникой. Как сообщили в ГКМК, Для расследования обстоятельств этого инцидента создана специальная комиссия, добавили

«Примерно в 11:45 на шахте "Каула-Котсельваара" произошел обвал, в результате которого погиб один человек», - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах.

На Шахте «Каула-Котсельваара», которая входит в АО «Кольская ГМК» (дочернее предприятие ПАО «ГМК "Норильский никель"») добывают руды, которые содержат никель и медь.