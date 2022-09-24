Page Six: Сильвестр Сталлоне передумал разводиться с женой

Сильвестр Сталлоне с супругой Дженнифер Флавин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин преодолели свои разногласия и не будут расторгать брак, сообщает издание Page Six.

Месяц назад в прессе появилась информация, что Флавин подала заявление на развод в суд в штате Флорида. Женщина хотела восстановить девичью фамилию и добиться введения судебного запрета на транзакции, которые касаются общих активов семьи.

"Они решили встретиться дома, где они побеседовали и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", - рассказал изданию представитель актера.

Он также подтвердил передачу в суд заявления о прекращении бракоразводного процесса.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне и модель Дженнифер Флавин разводятся после 25 лет брака. На развод подала жена 76-летнего актера.Супруга актера сообщила в документах, что он растратил их семейные активы. «По полученной информации, муж участвовал в преднамеренной растрате семейного имущества, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие», - говорилось в иске Флавин. Дженнифер попросила суд справедливо разделить все совместно нажитое за годы брака