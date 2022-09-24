Южная Корея заявила о возможной подготовке КНДР к пуску баллистической ракеты подводных лодок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Южной Кореи обнаружили признаки возможной подготовки Северной Кореи к пуску баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом в субботу сообщило.

«Мы тщательно следим за объектами и деятельностью Северной Кореи, связанными с БРПЛ, поддерживаем полную готовность», - приводит агентство Yonhap заявление южнокорейских военные.

По данным издания, деятельность, которая может быть признаком подготовки к пуску, выявили в начале текущей недели, 21 и 22 сентября, на востоке народной республики в Синпхо.

Уточняется, что о данной ситуации доложили президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, который на данный момент завершает зарубежную поездку в Канаду. Глава государства приказал военным дать незамедлительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.

В минувшую среду, 21 сентября, исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса со ссылкой на спутниковые снимки заявила, что Северная Корея может готовиться к спуску на воду новой подводной лодки, которая может нести баллистические ракеты.