Член ГСА Запорожья Владимир Рогов сравнил Украину со злой мачехой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион навсегда уходит из состава Украины, которая в течение многих лет была для местных жителей как злая мачеха.

"Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда уже не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления населения Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой, в Россию", - сказал Рогов.

Также он добавил, Украина могла бы расстаться с Запорожьем мирно и полюбовно, но киевские власти избрали в отношении мирных граждан тактику запугивания, террора и смерти.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.