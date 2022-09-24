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Политика24 сентября 2022 9:51

Член ГСА Запорожья Владимир Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Регион начал свой путь “к родному берегу”, заявил Владимир Рогов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Член ГСА Запорожья Владимир Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Член ГСА Запорожья Владимир Рогов сравнил Украину со злой мачехой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что регион навсегда уходит из состава Украины, которая в течение многих лет была для местных жителей как злая мачеха.

"Запорожская область начала свой путь к родному берегу, в Россию. Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда уже не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления населения Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой, в Россию", - сказал Рогов.

Также он добавил, Украина могла бы расстаться с Запорожьем мирно и полюбовно, но киевские власти избрали в отношении мирных граждан тактику запугивания, террора и смерти.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.