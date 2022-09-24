Клаус Йоханнис. Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не намерен воевать с Россией из-за событий на Украине, однако рассчитывает на деэскалацию с обеих сторон. Такое заявление сделал президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Румыния не собирается воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна существовать с обеих сторон», - заявил президент Румынии во время рабочего визита в США.

Йоханнис назвал текущую ситуацию «очень напряженной», обратив внимание на то, что Румыния, имя самую длинную границу с Украиной из всех союзников по Североатлантическому альянсу, «явно находимся в особом положении». «Но мы настроены на любой сценарий», - отметил он, уточнив, что республика готовится к любому сценарию, однако рассчитывает на мирные переговоры между Россией и Украиной.

Напомним, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал предотвратить «ненужный никому» конфликт России и НАТО, отметив, что риск конфликта между сторонами сохраняется, пока продолжается украинский кризис.