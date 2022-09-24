Украинская армия обстреляла Ворошиловский район Донецка снарядами НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в субботу, 24 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район города Донецка. Такое заявление сделало представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по Донецку со стороны села Орловка. Кроме того, отмечается, что во время обстрела украинскими военными были выпущены три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:41 - н.п. Орловка - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - сказано заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Напомним, накануне в ЦИК ДНР заявили, что обстрелы со стороны украинских войск на процесс голосования в Донецкой Народной Республики не повлияли, однако были случаи, когда комиссиям приходилось спускаться в укрытия.