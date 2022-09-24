Бельгия впервые останавливает реактор АЭС из-за отказа от атомной энергии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бельгия приступила к остановке одного из действующих реакторов на атомной электростанции (АЭС) «Дул», расположенной в районе Антверпена. Соответствующие меры приняты в рамках программы по полному отказу от атомной энергии. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF, уточнив, что процесс остановки блока начался вечером в пятницу, 23 сентября.

Останавливают работу реактора третьего энергоблока АЭС «Дул», который работал 40 лет и мог обеспечивать примерно 10% потребления электричества в стране.

В конце 2021 года правящая коалиция Бельгии решила начать процесс остановки всех действующих атомных реакторов в 2025 году. Тем временем, украинский кризис, а также резкий рост цен на энергоносители заставили правительство страны пересмотреть планы, сохранив два реактора до 2035 года. Тем не менее ряд политиков настаивают на продлении работы и других реакторов, указывая на условия энергетического кризиса в Европейском союзе и рост цен на электричество.