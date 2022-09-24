Уголовная полиция ФРГ предупредила об угрозе внутренней безопасности из-за энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) заявило об угрозе для внутренней безопасности для Германии из-за энергетического кризиса, а также высокого уровня инфляции в стране.

Как передает газета Tagesspiegel, ведомство зарегистрировало призывы исламистов воспользоваться текущей ситуацией на Украине, а также нестабильной политической ситуацией в Европе. На этом фоне звучат призывы к нападениям на экономическую инфраструктуру Германии.

БКА ожидает, что в связи с этим возникнет ситуация, аналогичная протестам против ограничительных мер, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса в начале пандемии. В ведомстве полагают, что такое произойдёт, «если значительная часть населения почувствует или действительно попадет в условия, угрожающие существованию, в результате принятия политических решений».

Ведомство не исключает возможных захватов и блокад энергокомпаний, а также предприятий оборонной промышленности со стороны левых сил. Кроме того, заявляют о возможных преступлениях против политиков и лиц, принимающих решения, со стороны правых сил.