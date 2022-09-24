Наблюдатель из Германии заявил об отсутствии «давления» на референдуме в Запорожской области Фото: REUTERS

Наблюдатель из ФРГ, управляющий компанией Energie Waldeck-Frankenberg Штеффен Бруно Шаллер заявил, что организаторы референдума в Запорожской области о вхождении в состав Российской Федерации сделали в сжатые сроки все максимально возможное для проведения голосования.

По его словам, люди на референдуме голосуют добровольно, и на граждан не оказывают давления.

«Конечно, мы видим, что западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряженном режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно», - приводит ТАСС слова наблюдателя из ФРГ, сказанные в субботу, 24 сентября.

Напомним, во вторник, 20 сентября, в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях были озвучены сроки проведения референдумов, которые начались в пятницу, 23 сентября, а продлятся до 27 сентября 2022 года.