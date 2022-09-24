Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверен, что украинского лидера Владимира Зеленского и его представителей ожидает военный трибунал.

"Поверьте, что уже скоро, все вы, Зеленские, Аваковы, Турчиновы, окажетесь на скамье подсудимых как военные преступники, на военном трибунале, который в любом случае состоится в Киеве. И вас туда доставят ваши же партнеры: Шольцы, Макроны и прочие Байдены, которые сегодня так яростно защищают коррупцию, продажничество, нацизм на Украине", - написал Стремоусов в своем Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.