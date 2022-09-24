Посол ДНР в России Ольга Макеева о референдуме: Мы ждали этого восемь лет

Посол ДНР в России Ольга Макеева, фото: ДАН

Посол ДНР в России Ольга Макеева, комментируя референдум о присоединении республики к РФ, заявила, что местные жители и она сама восемь лет ждали этого события.

Посол назвала процесс референдума “долгожданным и судьбоносным”. Она также отметила. что для жителей республики это “праздник со слезами на глазах”, поскольку на протяжении 8,5 лет люди терпели “нечеловеческие испытания”.

“Когда я слышу глупость в сообщениях и пабликах украинских, что кто-то заставляет людей идти на участки и придумывают варианты давления - это нелепо звучит. Сейчас мы принимаем последний бой, он проходит под теми же обстрелами, давлением Украины”, - цитирует заявление посла Телеграм-канал Общественной палаты России.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.