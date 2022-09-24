Фигуристка Камила Валиева рассказала о зашифрованном для фанатов слове в своей программе

Камила Валиева готова к новому сезону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 24 сентября, в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" пройдет первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Самая ожидаемая часть этого шоу, конечно же, выход на лед девушек, о чем расскажет в своей онлайн-трансляции "КП-Спорт". Фигуристка Камила Валиева раскрыла один небольшой секрет по поводу своей программы:

- В начале программы у меня есть зашифрованное послание для болельщиков. Хотим, чтобы они угадали, что это за послание. В момент стартов и в принципе я стараюсь сказать это себе, сказать другим людям, делать это, - сказала Камила Валиева в интервью "Первому каналу".

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что контрольные прокаты прокомментирует Татьяна Тарасова, Трусова согласилась попробовать себя в лыжных гонках, а Валиева заявила, что стала сильнее психологически после Олимпиады-2022.