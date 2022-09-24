Мизулина заявила, что Украина использует все ресурсы для срыва референдумов на освобожденных территориях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина использует все свои ресурсы, чтобы сорвать референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, основные инструменты - террор и дезинформация, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Украина задействует все имеющиеся ресурсы в целях срыва референдумов. Основная стратегия киевского режима - это террор и распространение массовой дезинформации", - заявила Мизулина в ходе пресс-брифинга по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.