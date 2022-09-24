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Политика24 сентября 2022 12:04

Мизулина заявила, что Украина использует все ресурсы для срыва референдумов на освобожденных территориях

Основными инструментами киевского режима являются террор и дезинформация, отметила глава “Лиги безопасного интернета”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мизулина заявила, что Украина использует все ресурсы для срыва референдумов на освобожденных территориях

Мизулина заявила, что Украина использует все ресурсы для срыва референдумов на освобожденных территориях

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина использует все свои ресурсы, чтобы сорвать референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, основные инструменты - террор и дезинформация, заявила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

"Украина задействует все имеющиеся ресурсы в целях срыва референдумов. Основная стратегия киевского режима - это террор и распространение массовой дезинформации", - заявила Мизулина в ходе пресс-брифинга по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.