ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали артиллерийский обстрел города Энергодар сегодня, 24 сентября, сообщили местные власти.

"Националисты Вооруженных сил Украины открыли артиллерийский огонь по городу Энергодар!! ВГА сообщает о четырех "прилетах" в районе города, убедительно просим граждан переместиться в безопасное место и не забывать о правилах безопасности!", - говорится в Телеграм-канале городской администрации.

В Энергодаре сегодня - 24 сентября 2022 года -продолжается голосование на референдуме, члены избиркомов продолжают подомовой обход.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.