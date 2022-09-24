Немецкий журналист Рёпер: Я видел, как страдают люди в Донбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Население Донбасса страдает, люди хотят “обратно в Россиию”, заявил KP.RU Томас Рёпер, независимый журналист и писатель из Германии - один из десятков международных наблюдателей, которые находятся сейчас на освобожденных территориях и смотрят, как проходят референдумы о присоединении к РФ.

“Я знаю эту историю, которая происходит на Донбассе с 2014 года, довольно хорошо. Я был семь раз в этом регионе и на южной Украине с начала специальной военной операции. В Донецке я находился месяц. Я понимаю, что люди давно уже хотят в Россию. Я был там, когда начали падать эти лепестки (бомбы в виде лепестков, которые использует украинская армия для обстрела пророссийских территории - прим. ред.), и я видел, как страдают люди. Для них пути обратно под Киев нет, это понятно”, - сказал журналист.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.