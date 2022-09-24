В Херсонской области заявление Запада о референдуме назвали проявлением двойных стандартов Фото: Олег ЗОЛОТО

Заявления, разгоняемые СМИ западных стран по поводу референдумов в Донбассе - не что иное, как проявление политики двойных стандартов, заявила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"Хотелось бы обратить внимание, что проведение референдума довольно-таки широко известно в мире, и говорить о том, что предоставление права Запорожской, Херсонской (областям - прим. ред.)... и республикам Донбасса определять свой выбор - это имитация, является проявлением политики двойных стандартов", - сказала Захарова журналистам сегодня, 24 сентября.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.