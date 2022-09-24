Наблюдатель из Белоруссии заявил, что Украина боится итогов референдума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина боится волеизъявления участников референдума, заявил журналистам прибывший в качестве наблюдателя декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин

“Из того, что мы видим: киевский режим боится жителей Донбасса в принципе, не то что референдума, а того процесса, который здесь происходит", - отметил Гигин.

Ранее сайт KP.RU писал, что референдум по вхождению Запорожской области в состав России пройдет 23 - 27 сентября 2022.

Также ранее были названы сроки проведения референдума в состав России Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.