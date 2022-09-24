Путин подписал пакет поправок о военной службе. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу 24 сентября подписал пакет поправок о военной службе.

Предусматривается, в частности, введение уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен, максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы. За мародерство предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Также уголовная ответственность вводится для призванных на военные сборы из запаса за неявку или самовольное оставление места службы. Они будут нести наказание наравне с контрактниками. За повторное нарушение контрактов по гособоронзаказу также предусматривается уголовная ответственность.

Для тех, кто совершил преступления против военной службы, отягчающим обстоятельством будет считаться совершение их «в период мобилизации или военного положения, в военное время». Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если эти действия совершаются «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».