Путин подписал закон об уголовной ответственности за отказ от участия в военных действиях

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Уголовному кодексу РФ, предусматривающих лишение свободы на срок до 10 лет за "повлекший тяжкие последствия" отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Аналогичное наказание предусматривается за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.