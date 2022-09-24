Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства России для контрактников-иностранцев

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предусматривается упрощенная процедура получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила затронут иностранных граждан, которые заключили военный контракт на срок минимум один год. Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без предоставления вида на жительство и без проживания беспрерывно на протяжении пяти лет на территории России, как требует актуальное законодательство.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.