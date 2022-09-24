В ходе спецоперации на Украине уничтожены 300 боевиков. Фото: Александр КОЦ

До 300 иностранных наемников уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в субботу 24 сентября ходе регулярного брифинга в Минобороны России.

«Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков», - сказано в сообщении военного ведомства.

Также в Минобороны России рассказали, что более 200 участников украинских националистических вооруженных формирований уничтожены в районе Терновки Николаевской области и самого города Николаев. В районе Купянска Харьковской области и Щурово (ДНР) потери ВСУ составили более 140 военнослужащих.

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