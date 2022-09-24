Путин подписал закон об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок к Уголовному кодексу РФ, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за "добровольную сдачу в плен" - при условии, что нет признаков преступления, предусмотренного статьей "Госизмена".

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Нижняя планка наказания, согласно документу, составляет три года лишения свободы. Статья "Добровольная сдача в плен" ранее в УК РФ отсутствовала.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.