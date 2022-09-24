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Общество24 сентября 2022 13:51

В Чувашии заключили концессионные соглашения на строительство трёх крупных школ

Глава региона подчеркнул, что будут приложены усилия для максимального сокращения нормативных сроков строительства
Глава республики Чувашия Олег Николаев

Глава республики Чувашия Олег Николаев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школа на 1400 мест будет построена в столице Чувашии в микрорайоне Солнечный, также учебные заведения построят в городе Новочебоксарск — на 1100 мест и в посёлке Кугеси (Чебоксарский район) на 825 мест. Срок сдачи — 31 декабря 2024 года. Это также отражено и в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики. Концессионером проекта стала утверждённая Правительством РФ компания «ПроШкола».

Как отмечает Глава республики Олег Николаев, для Чувашии это важный этап в вопросе обеспечения школами жителей Чебоксарской агломерации. Руководитель региона подчеркнул также, что будут приложены усилия для максимального сокращения нормативных сроков строительства.

Также Глава отметил, что Чувашия вошла в этот проект с семью школами, три из которых получили поддержку. По остальным заявкам также ведется работа в надежде реализовать намеченные планы.

Генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова выразила признательность Олегу Николаеву за действенный подход и скорость принятия решений. Алиса Денисова отметила, что Чувашия оказалась среди первых субъектов, которые формируют проект третьей волны в первую очередь. Она также добавила, что закупочные процедуры по проекту будут объявлены в ближайшее время. Помимо этого, Алиса Денисова выразила готовность расширить портфель проектов в Чувашии и добавить дополнительные четыре объекта.

Как отмечает управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева, это первая концессия в ЧР с участием Сбера. Также она выразила готовность со стороны Сбера поддерживать проект как финансово, так и экспертно.

В подписании концессионных соглашений участвовали депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева, заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР – полномочный представитель Чувашии при Президенте РФ Алексей Ладыков, министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров, а также главы администраций соответствующих муниципалитетов.