В Чувашии заключили концессионные соглашения на строительство трёх крупных школ

Глава республики Чувашия Олег Николаев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школа на 1400 мест будет построена в столице Чувашии в микрорайоне Солнечный, также учебные заведения построят в городе Новочебоксарск — на 1100 мест и в посёлке Кугеси (Чебоксарский район) на 825 мест. Срок сдачи — 31 декабря 2024 года. Это также отражено и в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики. Концессионером проекта стала утверждённая Правительством РФ компания «ПроШкола».

Как отмечает Глава республики Олег Николаев, для Чувашии это важный этап в вопросе обеспечения школами жителей Чебоксарской агломерации. Руководитель региона подчеркнул также, что будут приложены усилия для максимального сокращения нормативных сроков строительства.

Также Глава отметил, что Чувашия вошла в этот проект с семью школами, три из которых получили поддержку. По остальным заявкам также ведется работа в надежде реализовать намеченные планы.

Генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова выразила признательность Олегу Николаеву за действенный подход и скорость принятия решений. Алиса Денисова отметила, что Чувашия оказалась среди первых субъектов, которые формируют проект третьей волны в первую очередь. Она также добавила, что закупочные процедуры по проекту будут объявлены в ближайшее время. Помимо этого, Алиса Денисова выразила готовность расширить портфель проектов в Чувашии и добавить дополнительные четыре объекта.

Как отмечает управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева, это первая концессия в ЧР с участием Сбера. Также она выразила готовность со стороны Сбера поддерживать проект как финансово, так и экспертно.

В подписании концессионных соглашений участвовали депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева, заместитель Председателя Кабинета Министров ЧР – полномочный представитель Чувашии при Президенте РФ Алексей Ладыков, министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров, а также главы администраций соответствующих муниципалитетов.