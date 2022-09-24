В Польше протестуют против украинских беженцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акция против «украинизации Польши» проходит в субботу 24 сентября в центре Варшавы. В протестах участвуют не менее 200 человек, пишет ТАСС.

Организатором мероприятия выступила партия «Конфедерация польской короны». Участники протестов вышли с лозунгами «Здесь Польша, а не Укропол», «Президент за месяц сделал для украинцев больше, чем за семь лет для поляков», «Хватит спонсировать чужую войну», передает агентство. Митингующие собираются дойти до администрации президента и передать ему список своих требований.

Напомним, еще в марте 2022 года польский премьер Моравецкий потребовал от ЕС и США средств на устройство украинских беженцев.

Ранее британцы рассказали об усталости от украинских беженцев и пытаются выселить их из своих домов.

Спекулируя войной, украинцы выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь. Откровения украинских беженцев, уехавших в Польшу и Бельгию, чтобы сбежать от армии, выйти замуж и позагорать, здесь на KP.RU.