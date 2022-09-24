Путин подписал федеральный закон о "золотом стандарте" школьного образования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российский президент Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в школах. Документ в субботу 24 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

Закон предусматривает, что во всех российских школах будут введены единые общеобразовательные программы. Это будет своеобразный «золотой стандарт» объема знаний, которые обязаны будут дать каждому школьнику.

Кроме того, Минпросвещения получает полномочия на госзаказы пособий для учебных заведений.

Программы предполагается утвердить до 1 января 2023 года, работать по ним российские школы начнут с сентября 2023 года. Также законом предусмотрено введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.

Напомним, Закон о введении единых общеобразовательных программах в школах и полномочиях Минпросвещения на госзаказ учебников и пособий приняли во втором и третьем чтении в Госдуме 14 сентября.