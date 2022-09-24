Фигуристке Камиле Валиевой запретили прыгать четверные прыжки из-за травмы

Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

16-летняя фигуристка группы Этери Тутберидзе Камила Валиева заявила, что подошла к контрольным прокатам сборной России с травмой. Она не позволяет ей выступать в полную силу. Самое тяжелое и сложное для спортсменки - врачи и тренеры не разрешают ей исполнять прыжки в четыре оборота. Ну и кроме того, как говорит сама фигуристка, ей очень важно не падать, сообщает "КП-Спорт". В целом же, с ней все нормально и в скором времени Камила говорит, что придет в норму:

- Сейчас у меня травма, из-за которой мне нельзя падать с четверных. И вообще падать нежелательно. Сейчас уже намного лучше, она меня сильно не беспокоит, но если неудачно упаду, то будет не очень хорошо. Не буду торопить события, буду ждать полного восстановления и тогда уже вперед и с песней. Завтра будет облегченный контент, но до стартов еще месяц, - говорит Валиева.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что контрольные прокаты прокомментирует Татьяна Тарасова, Трусова согласилась попробовать себя в лыжных гонках, а Валиева заявила, что стала сильнее психологически после Олимпиады-2022.