Наблюдатель из ФРГ Шаллер заявил о высоком уровне организации референдума в Мелитополе

Наблюдатель из ФРГ заявил о высоком уровне организации референдума в Мелитополе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Голосование на референдуме по вопросу вхождения в состав России в Мелитополе организовано на высоком уровне, его процесс прозрачен. Такие выводы озвучил международный наблюдатель из Германии Бруно Шаллер.

«Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время», - цитирует Шаллера РИА Новости.

Бруно Шаллер, который является управляющим компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, является наблюдателем на референдуме в Запорожской области.

Он также отметил, что провокации Киева оказывают определенное влияние на избирательный процесс в регионе.

«Безусловно влияние оказывается, потому что иначе быть не может», - отметил наблюдатель.

Ранее Бруно Шаллер рассказал, что люди на референдуме голосуют добровольно, и на граждан не оказывают давления.

Также немецкий журналист и писатель Томас Рёпер сделал вывод, что большинство жителей республик Донбасса «хотят обратно в Россию».

Тем временем наблюдатель из Белоруссии заявил, что Украина боится итогов референдума.