Зарубежные СМИ публикуют фейки о госперевороте в Китае. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о якобы произошедшем в Китае в субботу 24 сентября государственном перевороте опубликовал ряд зарубежных СМИ после того, как эта тема начала широко обсуждаться в китайских социальных сетях.

Фейки о военном перевороте появились в Twitter и распространились по сети. Так, сообщалось, что председатель КПК Си Цзиньпин якобы находится под домашним арестом после отстранения его от должности главкома народно-освободительной армии Китая. Также интернет-пользователи публиковали сообщения о том, что Си отстранен от руководства страной, а военные взяли под контроль китайскую столицу. По другой фейковой версии, Си Цзиньпин был якобы арестован в аэропорту сразу после его возвращения с саммита ШОС.

Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Онлайн-трансляция встречи доступна здесь на KP.RU.

После встречи Путин и Си Цзиньпин сделали заявления. Слова президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене, сказанные на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, взволновали Соединенные Штаты.