РИА Новости: Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 30 сентября 2022 года

Президент России Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября. Фото: REUTERS

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию может быть оглашено в пятницу 30 сентября. Об этом в субботу 24 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в парламенте.

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — сказал собеседник агентства, добавив, что уровень организации мероприятия позволяет предположить, что на нем будет присутствовать глава государства.

Также источник предположил, что в этот день российский лидер может выступить с посланием к Федеральному собранию. Место проведения назначенного на 30 сентября мероприятия пока не разглашается, уточнил источник.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам 21 сентября 2022 года. В обращении лидер государства объявил о начале частичной мобилизации в России и разъяснил необходимость такого шага.