В Роспотребнадзоре посоветовали делать прививку от гриппа за 2-4 недели до начала сезонного подъема заболеваемости Фото: Евгения ГУСЕВА

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как подготовиться к вакцинации от гриппа. В ведомстве напомнили, что вакцинация важна, так как заболевание может принести многочисленные осложнения и лучше не отказываться от данной процедуры.

Последствиями гриппа могут быть пневмония и синусит, усугубление хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы.

Принимать антигистаминные препараты при хорошем здоровье и отсутствии аллергических реакций нет смысла. Если имеются признаки простуды, то прививку ставить нельзя. После перенесенного ОРВИ и коронавируса тоже стоит воздержаться от прививки две-четыре недели, в зависимости от тяжести болезни.

Оптимальный срок для прививок – за три-четыре недели до сезонного подъема заболеваемости. Если выбрано неудачное время для вакцинации и после нее появились симптомы болезни, то следует остаться дома и вызвать врача, сообщает Lenta.ru.

Мобильные комплексы вакцинации от гриппа заработали в Подмосковье. Их разместили рядом с вокзалами, торговыми центрами и платформами электричек, чтобы жители могли поставить прививку, не потратив много времени, сообщает телеканал "360".