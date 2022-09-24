Минобрнауки РФ открыло горячую линию для учащихся вузов по вопросам мобилизации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство образования и науки РФ открыло горячую линию по вопросам проведения частичной мобилизации для учащихся высших учебных заведений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, где уточняют, что студенты смогут узнать все интересующие их данные, а также получить психологическую поддержку,

Уточняется, что горячая линия работает круглосуточно по телефону: 8 (800) 222-55-71 (добавочный 1, добавочный 2).

«Открыта горячая линия Минобрнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в вузах», - сказано в заявлении министерстве, где отмечают, что студенты вузов «могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты, психологическую поддержку».

Напомним, как писал сайт KP.RU, всем регионам России было поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни.