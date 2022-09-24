В Волгоградской области отменено решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области было отменено решение о мобилизации 58-летнего директора сельской школы Александра Фальтина. Соответствующие решение было принято после проверки документов. Об этом сообщила администрация региона.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором дочь школьного директора сообщает, что ее отцу вечером во среду, 21 сентября, принесли повестку. Как она сообщила, он не служил, а прошел только военную кафедру в ходе обучения в университете, где получил звание младшего лейтенанта, а всю жизнь работал учителем.

«Призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщает, что 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрация региона, где отмечают, что уже сегодня, 24 сентября, Фальтин «будет доставлен к месту жительства».

По данным ведомства, после проверки документов от мобилизации также освободили отца четверых детей из Калачевского района, который вернется домой в воскресенье, 25 сентября.